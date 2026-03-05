Форма поиска по сайту

NYT: борьба с иранскими дронами дорого обходится США

Фото: depositphotos/Afotoeu

США столкнулись с серьезным экономическим дисбалансом в сфере безопасности из-за применения Ираном низкобюджетных дронов. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, цена перехвата одной воздушной цели многократно превышает стоимость самого средства нападения. В лучшем случае соотношение составляет 1 к 10, однако оно может достигать критических показателей в 60 или даже 70 к 1 в пользу Тегерана.

Отмечается, что особенно ярко этот дисбаланс проявляется при использовании высокотехнологичных систем ПВО. Зенитные ракеты для комплексов Patriot обходятся американскому бюджету примерно в 3 миллиона долларов за каждую. При этом себестоимость производства одного иранского беспилотника, по оценкам экспертов, не превышает 20–50 тысяч долларов.

В материале подчеркивается, что существуют и более дешевые альтернативы дорогостоящим ракетам-перехватчикам. К ним относятся системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также перспективное микроволновое и лазерное оружие.

Однако эти средства уступают в надежности традиционным методам и, кроме того, их применение сопряжено с высокими рисками для гражданского населения в зоне конфликта.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. В ответ Тегеран начал атаковать еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономиказа рубежом

