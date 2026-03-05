Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:42

Политика

Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Американские сенаторы отклонили резолюцию, призванную ограничить право президента США Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана без одобрения законодателей. В ходе процедурного голосования инициатива не набрала необходимого числа голосов.

Документ, внесенный группой сенаторов-демократов, предполагал запрет на использование вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана без прямой санкции Конгресса. В случае отсутствия официального одобрения законодателей администрация президента должна была в течение 30 дней прекратить любое несогласованное участие американских войск в конфликте.

Заблокированная резолюция предусматривала исключения лишь для случаев отражения непосредственной угрозы территории США или нападения на американских граждан и военнослужащих. Однако против рассмотрения этой инициативы высказались 52 сенатора, поддержали – 48.

США и Израиль начали наносить удары по военным объектам Ирана 28 февраля. В свою очередь, Тегеран атаковал как израильскую территорию, так и военные объекты США на Ближнем Востоке.

По последним данным, число погибших в Иране в результате эскалации возросло до 940 человек. Также от атак пострадали 174 района страны.

Потери с американской стороны составляют по меньшей мере 100 морских пехотинцев. Они были ликвидированы после атаки по военной базе США в Дубае.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика