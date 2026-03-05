Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Американские сенаторы отклонили резолюцию, призванную ограничить право президента США Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана без одобрения законодателей. В ходе процедурного голосования инициатива не набрала необходимого числа голосов.

Документ, внесенный группой сенаторов-демократов, предполагал запрет на использование вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана без прямой санкции Конгресса. В случае отсутствия официального одобрения законодателей администрация президента должна была в течение 30 дней прекратить любое несогласованное участие американских войск в конфликте.

Заблокированная резолюция предусматривала исключения лишь для случаев отражения непосредственной угрозы территории США или нападения на американских граждан и военнослужащих. Однако против рассмотрения этой инициативы высказались 52 сенатора, поддержали – 48.

США и Израиль начали наносить удары по военным объектам Ирана 28 февраля. В свою очередь, Тегеран атаковал как израильскую территорию, так и военные объекты США на Ближнем Востоке.

По последним данным, число погибших в Иране в результате эскалации возросло до 940 человек. Также от атак пострадали 174 района страны.

Потери с американской стороны составляют по меньшей мере 100 морских пехотинцев. Они были ликвидированы после атаки по военной базе США в Дубае.