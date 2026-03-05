Катар объявил об эвакуации жителей, проживающих возле посольства США

Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

МВД Катара приняло решение о временной эвакуации граждан, проживающих в непосредственной близости от посольства США в Дохе. Об этом ведомство сообщило в официальном пресс-релизе.

Отмечается, что для всех вынужденно покинувших свои квартиры предусмотрено предоставление временного альтернативного жилья.. Дополнительные детали операции и сроки проведения эвакуации в министерстве не уточнили.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. После чего Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с эскалацией в регионе главы МИД стран Персидского залива и ЕС договорились провести экстренную онлайн-встречу 5 марта. Главной темой переговоров станут "последствия иранской агрессии".