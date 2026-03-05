Тело погибшего обнаружено после обрушения кровли на предприятии в Тульской области

Фото: 71.mchs.gov.ru

Тело погибшего обнаружено на месте обрушения кровли в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Поисково-спасательные работы велись на протяжении всей ночи. Сотрудники МЧС обнаружили погибшего в ходе разбора завалов.

О случившемся стало известно 4 марта. Размер обрушившейся площади составил около 1,2 тысячи квадратных метров.

В момент происшествия внутри цеха находилось 42 сотрудника: 2 оказались заблокированы обломками, остальные успешно покинули помещение. Вскоре выяснилось, что 1 из заблокированных сотрудников погиб.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. На месте ЧП работали следователи и криминалисты.