Экс-глава ГВСУ № 8 признал вину по делу о хищении более 9 млрд рублей у МО РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Экс-руководитель Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, проходящий по делу о хищении у Минобороны РФ более 9 миллиардов рублей при строительстве по 14 госконтрактам, признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

"Выгулярный раскаивается и готов содействовать органам предварительного расследования. По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания", – отмечается в документе.

Срок следствия по делу продлен до 23 апреля. Оно было возбуждено в июне 2023 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В одно производство с ним объединено не менее 6 уголовных дел, заведенных в разные годы.

Помимо Выгулярного, фигурантами проходят бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, бизнесмен Прудников, учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов, экс-глава Главного управления обустройства войск Евгений Горбачев, а также еще несколько обвиняемых, в том числе в создании фирм-однодневок для хищения средств.

Общий ущерб по делу превышает 9 миллиардов рублей. Потерпевшими признаны 4 организации, подведомственные Минобороны РФ.

В деле Мерваезовой, в частности, на данный момент 9 фигурантов, их активы арестованы в рамках обеспечительных мер. Кроме того, бывшему сенатору от Костромской области Александру Тер-Аванесову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, он объявлен в розыск.

