05 марта, 09:01

Politico: США допускают операцию против Ирана сроком до 100 дней

США допустили операцию против Ирана сроком до 100 дней – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Bilal Hussein

США рассматривают возможность проведения военной операции против Ирана продолжительностью не менее 100 дней. Она может затянуться до сентября включительно. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

По данным издания, глава Пентагона Пит Хегсет в среду, 4 марта, вновь пересмотрел график возможной операции и допустил ее продление до восьми недель вместо ранее обсуждавшихся четырех-пяти.

Президент США Дональд Трамп тоже называл сроки в четыре-пять недель для завершения атак на Иран.

При этом, по информации СМИ, Центральное командование США попросило Пентагон направить дополнительные силы военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе во Флориде для поддержки операций против Ирана как минимум в течение 100 дней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Соединенные Штаты признавали, что Иран произвел массированный пуск баллистических ракет и беспилотников. Всего страна задействовала более 500 баллистических ракет и свыше 2 тысяч дронов.

Иран пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне

