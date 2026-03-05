Постпред РФ Ульянов: шансы на переговоры США и Ирана сейчас равны нулю

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Шансы на возобновление переговоров США и Ирана на текущий момент равны нулю. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Видимо, должны все-таки проясниться результаты военных действий для каждой из сторон", – подчеркнул он в эфире "Вестей".

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против Ирана продолжительностью не менее 100 дней. По данным СМИ, она может затянуться до сентября включительно. При этом американский президент Дональд Трамп тоже называл сроки в четыре-пять недель для завершения атак на Иран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля. В этот день США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с эскалацией в регионе главы МИД стран Персидского залива и Евросоюза договорились провести экстренную онлайн-встречу 5 марта. Главной темой переговоров станут "последствия иранской агрессии".