"Известия": электроника в РФ может подорожать до 30% из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: 123RF.com/irinafotolita

Стоимость импортной электроники в России может увеличиться на 15–30% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

По данным издания, подорожание ожидается в ближайшие два месяца. Оно может затронуть продукцию Apple, Samsung и Sony.

Специалисты считают, что основной причиной этого станет ситуация вокруг Ормузского пролива. Именно через него проходит значительная часть мировых морских перевозок, однако из-за военных действий страховые премии для судов уже выросли примерно на 50%. Кроме того, ряд крупных операторов приостановил транзит.

По словам одного из экспертов Алексея Иванова, многие суда начали перенаправлять через порты Омана. Дальнейшее возможное изменение маршрутов увеличит сроки доставки и стоимость перевозок.

Сложности в судоходстве напрямую влияют на поставки через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Специалисты считают, что грузопоток через Ормузский пролив уже сократился примерно на 70%.

Ранее сообщалось, что Тегеран блокирует проход через Ормузский пролив для американских и израильских судов. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади пояснил, что страна находится в состоянии войны и не намерена оказывать поддержку противникам, пропуская их торговые или военные корабли.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. В ответ на это республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщал об ударе по американскому эсминцу в Индийском океане. Затем стало известно о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе.