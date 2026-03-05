МИД: Иран перекрыл Ормузский пролив для американских и израильских судов

Фото: ТАСС/Zuma

Тегеран блокирует проход через Ормузский пролив для американских и израильских судов, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу A Haber.

Он пояснил, что Иран находится в состоянии войны и не намерен оказывать поддержку противникам, пропуская их торговые или военные корабли.

Ранее замкомандующего центральным штабом военного командования Хатам аль-Анбия Каюмарс Хейдари подчеркивал, что Тегеран не закрывал Ормузский пролив и продолжает взаимодействовать с проходящими судами по международным протоколам.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. В ответ на это республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщал об ударе по американскому эсминцу в Индийском океане. Затем стало известно о ракетном ударе по американскому танкеру в Персидском заливе.

По данным СМИ, Штаты рассматривают возможность проведения операции против Ирана продолжительностью не менее 100 дней. Боевые действия могут затянуться до сентября включительно.