Ущерб туроператоров от ситуации на Ближнем Востоке может достичь 3 млрд руб

Фото: depositphotos/d.travnikov

Ущерб российских туроператоров из-за ближневосточного конфликта к концу недели может достичь 3 миллиардов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, уже сейчас точно подсчитанная сумма составляет 2,6 миллиарда. В эту цифру вошли потери всех компаний, работающих с направлениями Ближнего Востока и экзотическими странами, куда туристов отправляли через аэропорты Персидского залива.

Она заверила, что туроператоры вернут туристам полную стоимость путевок, но это не произойдет мгновенно. Компании настроены решать вопрос мирно, избегая судов и дополнительных потерь. Однако процесс займет время из-за необходимости аккумулировать средства, задействовать фонды персональной ответственности и обработать тысячи заявлений.

Однако, если турагентства все же отказываются возвращать деньги, путешественникам необходимо подать претензию в письменном виде, указав дату покупки тура и направления, а также сославшись на рекомендацию МИД России не посещать страны Персидского залива, рекомендовала ранее адвокат Мария Ярмуш.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли удар по Ирану. Ответом Тегерана стали ракетные залпы по еврейскому государству, американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На этом фоне Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства. По имеющимся данным, в ближневосточных странах остаются около 50 тысяч россиян.