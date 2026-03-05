Девушка из США рассказала, что ее жизнь улучшилась после отказа от новостей в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девушка из Калифорнии Айона Бурсиага рассказала, что ее жизнь улучшилась после того, как она отказалась от привычки читать новости в социальных сетях, сообщает Newsweek.

Бурсиага призналась, что проводила до 8 часов в день в социальных сетях, чаще всего в TikTok. Осенью 2025 года она решила отказаться от "думскроллинга" – так называют привычку просматривать новости и контент в интернете.

Сначала эксперимент был рассчитан на 35 дней, но позже девушка продлила его до 50 дней. Вскоре она заметила, что стала меньше отвлекаться на телефон и лучше концентрироваться. По словам Бурсиаги, это позволило ей эффективнее выполнять задачи и больше уделять внимания повседневным делам. Кроме того, она стала чаще проявлять свой стиль и интересы, а также не зависеть он онлайн-трендов.

О своем опыте девушка рассказала в TikTok, видео набрало свыше 1,6 миллиона просмотров и более 177 тысяч лайков. Многие пользователи отметили, что тоже задумались о том, чтобы сократить время в социальных сетях.

Ранее ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Андрей Неврюев рассказал, что признаком зависимости от интернета могут быть безразличие к реальной жизни, сниженная чувствительность к удовольствию и желание проводить свободное время только в виртуальном мире.

По его словам, если человек автоматически заходит в интернет, не замечает, сколько времени там проводит, и раздражается, когда не может провести время в телефоне, – это еще не говорит о зависимости. Другое дело, если такое поведение продолжается два-три месяца, а желание заниматься чем-то в реальной жизни пропадает.

