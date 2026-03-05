"Бал весенних цветов" состоится в храме Христа Спасителя 7 и 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Большой "Бал весенних цветов" пройдет 7 и 8 марта в храме Христа Спасителя в столице. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Кремлевского оркестра управления делами президента Российской Федерации.

По словам организаторов, мероприятие будет включать балет, академическую музыку и нарядное оформление. Основным украшением станет большая инсталляция из множества весенних цветов. В атмосферу "живого сада" гостей погрузят тысячи свечей и красные розы. Концертная программа пройдет прямо под сводами храма.

В концерте будут участвовать народная артистка России Лариса Костюк, лауреат международных конкурсов Игорь Тарасов, заслуженный артист России Вадим Заплечный и автор проекта – сопрано Вера Кононова. Выступать артисты будут под аккомпанемент Государственного Кремлевского оркестра под управлением заслуженного артиста России Игоря Шевернева.

Солисты коллектива "Имперский балет" исполнят номера из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского. Также гости услышат дуэт цветов из оперы "Лакме" Лео Делиба и номера из оперетт Имре Кальмана и Иоганна Штрауса.

Организует проект Фонд популяризации классической музыки "Опера". Часть билетов получил Комитет семей воинов Отечества. По словам организаторов, одной из инициатив проекта является поддержка семей бойцов СВО.

Ранее гостей и жителей столицы пригласили посетить выставку "Весна в царицынских оранжереях", которая проходит до 15 марта в оранжереях музея-заповедника "Царицыно". Там можно увидеть цветение крокусов, гиацинтов, тюльпанов, мускари и других растений. Вход на мероприятие будет производиться по билетам.

