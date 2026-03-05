Форма поиска по сайту

05 марта, 18:25

Общество

В носу жителя Оренбургской области нашли зуб

Фото: телеграм-канал "ГАУЗ "ГБ" г. Орска"

В носу жителя Оренбургской области нашли зуб, сообщила пресс-служба ГАУЗ "Городская больница" Орска.

Мужчина обратился в больницу с проблемой затрудненного дыхания. Оказалось, до этого он удалил зуб, который оказался в носовой пазухе. В больнице отметили, что такое может произойти из-за того, что нарушается целостность костной перегородки, отделяющей зубной ряд от носовой пазухи. В нее может попасть зуб или его фрагменты, что приводит к закупорке и развитию воспаления.

Однако в этом случае зуб проник настолько глубоко, что затруднял дыхание. Мужчина обратился в лор-отделение, где к удалению инородного фрагмента приступила заведующая Татьяна Смирнова.

Удалить зуб удалось благодаря профессионализму врача и применению современной эндоскопической стойки: данное оборудование позволяет визуализировать в том числе труднодоступные зоны и минимизировать травматичность вмешательства. После успешного завершения операции зуб подарили пациенту.

"Не игнорируйте возможные необычные ощущения после удаления зубов: боль, заложенность носа, затрудненное дыхание требуют немедленного обращения к врачу", – указали в учреждении.

Ранее мальчик в Приморском крае оказался в реанимации после того, как случайно выпил средство для очистки труб. Девятилетний ребенок по ошибке выпил щелочной раствор, который находился в бутылке из-под газированного напитка. Состояние пациента оценивалось как тяжелое, были диагностированы химический ожог слизистой ротоглотки и пищевода, интоксикация и выраженный болевой синдром.

медицинаобществорегионы

