Путин поздравил россиянок с предстоящим 8 Марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил россиянок с предстоящим Международным женским днем и провел встречу с представительницами разных профессий, включая конструкторов, добровольцев, военкоров и медиков, в Екатерининском зале Кремлевского Сенатского дворца.

В зале присутствовали военнослужащие, представительницы интеллигенции, СМИ, военные корреспонденты Первого канала Марьяна Наумова и "Вестей" Маргарита Семенюк.

"Мы встречаемся с вами в преддверии замечательного весеннего праздника, женского праздника, дня 8 Марта. Я прежде всего поздравляю вас с этим праздником, вас и всех женщин России", – отметил глава государства.

Российский лидер пожелал женщинам личного счастья и производственных успехов.

Кроме того, как заметил Путин, россиянки всегда очень ответственно относятся к своей работе и зачастую берут на себя обязанности, которые принято считать мужскими. Например, они могут быть военными или учеными.

"В наше время женщины берут на себя обязанности по тем направлениям деятельности, которые в нашей стране, во всяком случае, традиционно всегда относились и относятся к таким мужским, как мы говорим, профессиям. Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичкам в преддверии 8 Марта. Он поздравил жительниц столицы с наступающим Международным женским днем, подчеркнув, что в зале присутствовали представительницы самых разных профессий, чей труд вызывает глубокое уважение. В частности, мэр отметил вклад женщин, работающих в промышленности.

