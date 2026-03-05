Форма поиска по сайту

05 марта, 18:10

Политика

Зеленский напрямую связал восстановление "Дружбы" и получение кредита ЕС на 90 млрд евро

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Нефтепровод "Дружба" могут восстановить в течение 1,5 месяца, если Евросоюз не придумает другой способ не блокировать кредит для Украины. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на встрече с правительством.

"Что касается сроков. Я бы его не восстанавливал. <...> Но так как ЕС говорит, что 90 миллиардов евро будут заблокированы, если Украина не начнет восстанавливать трубопровод", – цитирует его ТАСС.

При этом Зеленский подчеркнул, что работы не означают восстановление трубопровода в прежнем состоянии. Более того, он заявил, что не допустит создания независимой комиссии для оценки состояния "Дружбы".

"Мы независимое государство. <...> Если хотят нас проверять, то мы четко сказали, что есть разрушения. Я не думаю, что представители Еврокомиссии нам не доверяют", – заключил президент Украины.

Поставки российской нефти по "Дружбе" были в очередной раз приостановлены в феврале. На фоне этого Еврокомиссия потребовала от Украины предоставить план по восстановлению нефтепровода. Тем не менее организация не увидела угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок, указав, что государства располагают достаточными запасами нефти.

В связи с этим венгерская нефтегазовая компания MOL заключила соглашения на морские поставки российской горючей жидкости через Хорватию. Первые объемы в обход украинского участка трубопровода могут поступить уже в марте.

Сразу же после сделки Будапешт остановил экспорт дизельного топлива Киеву. Более того, Венгрия пообещала продолжить блокировать предоставление украинской стороне кредита от ЕС, пока Киев препятствует транзиту.

Спустя время к аналогичным санкциям присоединилась и Словакия.

