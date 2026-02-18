Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину

Фото: 123RF.com/porpeller

Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину из-за блокировки Киевом транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, слова которого приводит телеканал М1.

Дипломат подчеркнул, что поставки будут возобновлены только после того, как Украина вновь продолжит снабжать венгерскую сторону горючей жидкостью. Он также напомнил, что Будапешт поставляет Киеву значительные объемы дизельного топлива, газа и электроэнергии.

"Венгрия играет в этом чрезвычайно важную роль", – обратил внимание Сийярто.

Вместе с тем глава МИД расценил действия Киева, инициированные по указанию украинского президента Владимира Зеленского, как политический шантаж, направленный на получение согласия Будапешта на прием Украины в ЕС и оказание ей военной поддержки в конфликте с Россией. Дипломат заверил, что венгерское правительство не поддастся угрозам и обеспечит энергетическую безопасность страны.

В первый раз украинские войска атаковали нефтепровод "Дружба" в ночь на 18 августа 2025 года, что привело к приостановке поставок продукции. Возобновить их удалось 20 августа.

Несколько дней спустя произошла очередная атака, после которой Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Поставки по нефтепроводу возобновились 28 августа. Однако в начале февраля 2026 года они вновь были приостановлены. СМИ отмечали, что значительное сокращение объема поставок фиксировалось еще в январе.

На фоне этого Еврокомиссия потребовала от Киева предоставить план по восстановлению "Дружбы". Тем не менее организация не увидела угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок, указав, что государства располагают достаточными запасами нефти.

В связи с этим венгерская нефтегазовая компания MOL приняла решение о заключении первых соглашений на морские поставки российской нефти через Хорватию. Прогнозируется, что первые объемы горючей жидкости в обход украинского участка трубопровода "Дружба" могут поступить уже в марте. Сырье будет доставляться танкерами в хорватский порт Омишаль.