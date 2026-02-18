Представитель Долиной назвал глупостью заявку на агентство недвижимости от ее имени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Представитель народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин осудил подачу заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака от имени певицы, назвав данные действия глупостью.

"Издевательств много. Глупостей еще больше. Но что можно поделать? Берегите себя и своих близких", – высказался он в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила заявку на регистрацию бренда "Лариса Долина Сохранить и приумножить". Заявка была подана в феврале, а в качестве заявителя, как утверждалось, была указана сама Долина.

Согласно документам, под данным брендом хотят осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.

Артистка стала жертвой мошенников в 2024 году, когда под обманом продала свою квартиру в Москве. Деньги от сделки получили аферисты. Четверо участников схемы приговорены к срокам от четырех до семи лет.

В ходе гражданского судопроизводства Долина оспорила сделку по продаже недвижимости. В результате суд оставил за ней право собственности на квартиру.

Однако позже в Верховный суд была подана жалоба. Дело пересмотрели, и в результате инстанция признала право собственности за покупательницей жилья – Полиной Лурье. В конце января 2025 года представители певицы передали ей ключи от квартиры.