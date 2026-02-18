Тейлор Свифт в шестой раз стала самым продаваемым музисполнителем года

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Американская певица Тейлор Свифт получила звание самого продаваемого музыкального исполнителя 2025 года. Данный титул ей был присвоен Международной федерацией производителей фонограмм (IFPI).

"Это знаменует собой шестую победу Тейлор Свифт в этой номинации и четвертый год подряд на вершине мирового чарта исполнителей IFPI", – говорится на сайте организации.

На втором месте оказалась южнокорейская поп-группа Stray Kids, а на третьем расположился канадский рэпер Drake.

За свою карьеру Свифт была 14 раз награждена премией "Грэмми", а в 2024 году ее включили в Книгу рекордов Гиннесса за 100 миллионов слушателей в месяц на Spotify.

Она также стала первой женщиной, чьи 4 альбома одновременно вошли в топ-10 Billboard, обогнав по этому показателю Барбару Стрейзанд. Согласно данным Forbes, ее состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Еще одно звание ранее получила певица Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, более известная как Бейонсе. Она стала пятым музыкальным исполнителем, чье состояние превысило миллиард долларов.

По подсчетам журналистов, мировой тур исполнительницы The Renaissance в 2023 году собрал почти 600 миллионов долларов. В 2024-м певица выпустила альбом в стиле кантри Cowboy Carter, тур в честь выхода которого принес исполнительнице более 400 миллионов долларов от продаж билетов. Кроме того, 50 миллионов долларов Бейонсе получила от продаж побочной продукции.