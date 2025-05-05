Тейлор Свифт рассказала, что боится ареста

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Певица и автор песен Тейлор Свифт рассказала, что самый большой ее страх – арест, несмотря на то, что она никогда не имела проблем с законом. Об этом исполнительница сообщила в интервью журналу Rolling Stone.

Свифт отметила, что именно из-за этого страха она ждала совершеннолетия, чтобы попробовать алкоголь.

"Мне было все равно, что я теряю, и я знала, что это незаконно", – уточнила девушка.

Певица также поделилась о своей тревожности, вызванной чувством ответственности перед мамами и маленькими девочками, которые могли бы плохо подумать о ней. Она призналась, что в своих кошмарах пытается сказать, что ничего не делала. Ее тревоги связаны с желанием контролировать ситуацию, и такие моменты она предпочитает обсуждать с матерью, обходясь без помощи психолога.

Ранее в СМИ появилась информация, что Свифт направила предупреждение рэперу Канье Уэсту из-за того, что он опубликовал серию непристойных постов о ней в X. Рэпер заявлял, что Свифт якобы одновременно занималась сексом с Джастином Бибером и Гарри Стайлсом. Источник утверждал, что партнер певицы, футболист Трэвис Келси был выведен из себя поступком рэпера.