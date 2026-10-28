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28 октября, 23:14

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Fox News: желающих уехать на Украину жителей Алешек вывезут через Анапу

Москва и Киев согласовали маршрут эвакуации жителей Алешек – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Эвакуированных жителей Алешек Херсонской области, которые хотят отправиться на Украину, планируют вывезти через Анапу. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В СМИ отметили, что затем они вместе с украинской делегацией должны вылететь военно-транспортным самолетом в белорусский Гомель. По данным источника, соответствующий маршрут согласовали Москва и Киев.

Телеканал также сообщил о дипломатической роли первой леди США Мелании Трамп. По информации журналистов, Москва и Киев признали ее "единственным посредником" и выразили доверие к ее участию в переговорах. Ее деятельность в этом качестве может продолжиться и после завершения операции в Алешках.

Ранее в Белом доме сообщили о достигнутой при участии США договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. Режим тишины начал действовать в 04:00 по московскому времени 27 октября. Он необходим для доставки гуманитарной помощи в город.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что договоренности по Алешкам могут стать примером для организации аналогичных гуманитарных операций на других участках фронта.

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