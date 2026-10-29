ТАСС: с актера Смольянинова не смогли взыскать долги по кредиту

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Владимир Астапкович (Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Судебные приставы не смогли взыскать с актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) более 101 тысячи рублей по кредитному долгу. Остальные исполнительные производства в отношении него закрыли после погашения задолженностей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В начале года в отношении актера было открыто более пяти производств о принудительном взыскании долгов. В их числе значились задолженности по штрафам за нарушения правил дорожного движения, которые не были оплачены вовремя.

По данным собеседника агентства, сейчас все эти долги погашены, кроме одного – по кредиту, оформленному в Сбербанке. Сумма непогашенного обязательства превышает 101 тысячу рублей.

Производство по этому делу прекратили, поскольку приставам не удалось установить местонахождение должника и его имущества либо получить сведения о наличии у него денежных средств.

14 апреля Басманный суд Москвы заочно приговорил актера к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Также ему запретили администрировать сайты в интернете в течение четырех лет.

Смольянинов был признан иноагентом в январе 2023-го. В мае того же года его внесли в перечень террористов и экстремистов.