Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 04:43

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

ТАСС: с актера Смольянинова не смогли взыскать долги по кредиту

С иноагента Смольянинова не смогли взыскать долги по кредиту – СМИ

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Владимир Астапкович (Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Судебные приставы не смогли взыскать с актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) более 101 тысячи рублей по кредитному долгу. Остальные исполнительные производства в отношении него закрыли после погашения задолженностей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В начале года в отношении актера было открыто более пяти производств о принудительном взыскании долгов. В их числе значились задолженности по штрафам за нарушения правил дорожного движения, которые не были оплачены вовремя.

По данным собеседника агентства, сейчас все эти долги погашены, кроме одного – по кредиту, оформленному в Сбербанке. Сумма непогашенного обязательства превышает 101 тысячу рублей.

Производство по этому делу прекратили, поскольку приставам не удалось установить местонахождение должника и его имущества либо получить сведения о наличии у него денежных средств.

14 апреля Басманный суд Москвы заочно приговорил актера к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Также ему запретили администрировать сайты в интернете в течение четырех лет.

Смольянинов был признан иноагентом в январе 2023-го. В мае того же года его внесли в перечень террористов и экстремистов.

Читайте также


судышоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика