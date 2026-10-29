Росавиация ввела ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском

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В двух аэропортах московского региона вновь ограничили прием и выпуск воздушных судов. Временные меры затронули Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация.

В ведомстве пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями информации о рейсах.

Ранее аналогичные меры в очередной раз ввели во Внуково. Это произошло уже в третий раз в ночь на 29 октября.

Ограничения в московских аэропортах действуют на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на столицу. Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 136 БПЛА, летевших в сторону Москвы.