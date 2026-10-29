Трамп опроверг информацию о поручении Вэнсу возобновить переговоры с Ираном

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Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу связаться с иранским руководством для возобновления мирных переговоров. По словам американского лидера, обсуждение касалось исключительно гуманитарной помощи Ирану. Об этом он заявил журналистам.

Он пояснил, что Вэнс спросил его мнение по поводу поставок медикаментов и других необходимых товаров. Президент согласился с тем, что вице-президент может заняться этим вопросом, и подчеркнул, что помощь предназначена для людей, нуждающихся в медицинской помощи.

"Нет. Дело в том, что им нужна помощь с медикаментами и другими вещами. Он спросил мое мнение. Я сказал: "Если ты хочешь этим заняться – хорошо", – сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Вэнс якобы направил секретное письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи по указанию Трампа. По версии издания, вице-президент пытался выяснить, есть ли возможность возобновить мирный диалог с Тегераном.