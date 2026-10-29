Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме

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Аэропорт Жуковский вернулся к обычному режиму работы после временных ограничений на полеты. При этом во Внуково и Домодедово рейсы выполняют только по согласованию с уполномоченными органами, сообщила Росавиация.

Особый порядок приема и отправки самолетов связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

В Росавиации подчеркнули, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в московских аэропортах ввели на фоне атаки украинских беспилотников на столицу. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 121 БПЛА на подлете к Москве.