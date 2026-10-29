AP: Пентагон отклонил запрос сенаторов о проверке сбоев Starlink на Украине

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Пентагон не станет проводить отдельную проверку сбоев в работе спутниковой связи Starlink и ее военной версии Starshield на Украине. Запрос двухпартийной группы американских сенаторов отклонил аппарат генерального инспектора министерства обороны США, сообщает Associated Press.

В надзорном ведомстве считают, что разобраться в произошедшем должны Военно-воздушные силы США. Такой ответ получили девять законодателей – четыре республиканца и пять демократов.

Сенатор-демократ Джинн Шейхин заявила, что законодатели расценили решение надзорного органа как отказ расследовать деятельность предпринимателя Илона Маска. По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа и компания SpaceX представили противоречивые сведения о причинах сбоев.

Ранее Маск заявил, что украинские военные использовали Starlink для нанесения ударов беспилотниками, нарушая условия предоставления услуг. По словам предпринимателя, компания уже устранила возможность такого применения системы.