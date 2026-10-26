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26 октября, 07:12

Политика

Маск заявил, что Starlink должен оставаться гражданской системой

Фото: AP Photo/Julia Demaree

Система связи Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для наступательных ударов, иначе спутники могут стать целью ответного удара, заявил американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск.

"Это действительно одна из главных причин, по которым Starlink должен оставаться гражданской системой. Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара", – написал он в соцсети X.

Бизнесмен также полагает, что удар по спутникам приведет к возникновению множества обломков и "сделает невозможным использование космоса".

Ранее Маск сообщил, что украинские военные применяли Starlink для наступательных ударов беспилотниками, нарушив тем самым условия предоставления услуг. По словам предпринимателя, компания уже "закрыла эту лазейку".

СМИ сообщали, что Маск лично распорядился замедлить доступ Украины к Starshield – военной версии спутниковой системы Starlink. В итоге ряд украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков стал фактически бесполезным.

По данным журналистов, предприниматель сделал это для того, чтобы наказать Киев за атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После этого появилась информация, что президент США Дональд Трамп попросил миллиардера снять ограничения на использование Starshield на Украине. Позже Трамп указывал, что доступ Киева к Starshield был восстановлен.

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