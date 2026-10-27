МВД призвало россиян не отправлять фото банковской карты в мессенджерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Снимки банковской карты не стоит присылать в мессенджерах, даже если данные на фото закрашены или размыты. Мошенники могут восстановить их с помощью редакторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве пояснили, что инструменты редактирования не всегда надежно скрывают сведения. Во многих мобильных редакторах кисть полупрозрачная: надписи и цифры под ней частично видны, а после обработки их можно восстановить. Некоторые приложения сохраняют промежуточные версии изображения и слои, а также служебную информацию – это позволяет извлечь исходный снимок даже после правок.

Размытие важные данные тоже не защищает. Этот инструмент меняет объекты, а не удаляет сведения, к тому же в открытом доступе есть приложения, которые восстанавливают размытые участки, говорится в документах.

В МВД посоветовали не делать и не пересылать снимки лицевой и обратной стороны карты, даже если данные закрыты. Пересылать карту через мессенджеры и соцсети тоже не следует, как и передавать коды с обратной стороны, пин-коды и коды из смс и уведомлений.

Оплачивая, лучше использовать лишь номер карты и набирать его вручную текстом. Также стоит включить оповещения о банковских операциях и регулярно сверять их. Если появились сомнения, карту нужно заблокировать или связаться с банком.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают россиянам оформить иностранную банковскую карту для оплаты покупок и сервисов за границей, однако вместо обещанной услуги похищают деньги и персональные данные. Для "оформления" карты аферисты требуют отправить реквизиты банковской карты, копию паспорта и другие личные сведения.