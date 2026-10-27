Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный аэропорт Внуково снова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в мессенджере МАХ.

Меры связаны с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Внуково. В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 16 летевших на Москву беспилотников.

На фоне ситуации аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли к работе по согласованию. Позднее во Внуково несколько раз вводили ограничения на полеты.

