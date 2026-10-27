Средства ПВО за ночь сбили 222 украинских дрона над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеские аппараты сбивали над Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

В свою очередь, российские войска нанесли массированный удар по целям на Украине. Они поразили мощности военно-промышленного комплекса противника, где выпускались и хранились крылатые ракеты и БПЛА, а также транспортные объекты в Киеве и логистический центр в Харьковской области.

Помимо этого, атаке подверглись морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.