На рынках "Москва – на волне" появилась свежая речная рыба осеннего улова

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском расширили ассортимент речной рыбы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В продажу поступили свежемороженые сом, щука, судак, сазан, карась, толстолобик и кефаль, выловленные в пресных водоемах. Кроме того, покупателям стал доступен живой толстолобик из рыбоводного хозяйства Московской области.

Осенью многие виды речной рыбы завершают период активного нагула и готовятся к зимовке. Летом они накапливают запасы, а с похолоданием меняют поведение: щука и судак продолжают охотиться, тогда как сом становится менее активным.

Выбор рыбы зависит от того, какое блюдо планирует приготовить покупатель. Специалисты рынков "Москва – на волне" помогут разобраться в особенностях разных видов, их вкусе, жирности и текстуре филе.

Судак отличается нежным белым мясом и деликатным вкусом. Для приготовления достаточно добавить немного специй, лимон и зелень. Рыба хорошо сохраняет форму в ухе, а после запекания легко разделяется на крупные волокна.

У щуки вкус более выраженный, а ее филе может показаться суховатым. Поэтому из нее часто готовят котлеты с добавлением сливочного масла или сливок. Другой вариант – запечь рыбу под сметанным или грибным соусом.

Сома можно запекать целиком или нарезать стейками, так как в его мягком филе мало мелких костей. Для приготовления подойдут соль, перец и лук. Также сома запекают с помидорами.

Сазан и толстолобик хорошо сочетаются с овощами. Сазана можно приготовить целиком на подушке из лука и картофеля – сок рыбы пропитает гарнир. Толстолобика рекомендуют нарезать крупными стейками и запекать с лимоном или в пряном маринаде.

У карася много мелких костей, поэтому перед жаркой на тушке делают частые надрезы. Рыбу обжаривают до золотистой корочки, а затем при желании тушат в сметане.

Кефаль, выловленная в пресных водоемах России, относится к морским рыбам. По питательной ценности она мало уступает кефали из соленой воды, хотя содержит меньше жирных кислот и йода. При этом в рыбе есть железо, магний и витамины группы B. Нежная текстура позволяет готовить ее разными способами. Чтобы избежать землистого привкуса, можно добавить чеснок и розмарин или предварительно вымочить кусочки в молоке.

На рынках также пополнился ассортимент живой рыбы. К карпам и осетрам в аквариумах добавился толстолобик из подмосковного хозяйства. Летом он питается микроводорослями, планктоном и натуральными кормами. Осенью часть рыбы вылавливают для продажи, а остальных особей оставляют в зимовальных прудах. Там поддерживают стабильный уровень кислорода и не допускают резких перепадов температуры.

Для перевозки толстолобика используют специальные автомобили с изотермическими емкостями, в которые автоматически подается кислород. Это позволяет сохранять необходимые условия для живой рыбы в пути.

Ранее стало известно, что в голосовании проекта "Активный гражданин" за лучшую новинку сезона среди блюд рыбных рынков "Москва – на волне" приняли участие свыше 165 тысяч москвичей. Победителем стал классический рецепт филе сельди с луком – его поддержал 31% участников. Рыба отличается сочным солоновато-сладким вкусом, а специи с сельдереем придают аромат с травянистыми нотами.