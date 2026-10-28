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28 октября, 06:42

Безопасность

В МВД раскрыли новую схему мошенничества с квитанциями на оплату коммуналки

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники используют поддельные квитанции с QR-кодами, чтобы похищать деньги под предлогом оплаты коммунальных услуг, штрафов и налогов. О такой схеме аферистов предупредило МВД России.

В фальшивых платежных документах размещают QR-коды и ссылки, которые ведут на поддельные сервисы. Там пользователей просят указать данные банковской карты, после чего злоумышленники получают возможность похитить деньги. В некоторых случаях QR-код ведет на сайт, предлагающий скачать вредоносное приложение.

Распознать подделку можно по нескольким признакам. Например, мошенники могут устанавливать слишком короткий срок для оплаты. Также стоит проверить адрес сайта, на который ведет ссылка, и сопоставить его с официальным ресурсом поставщика услуг. Еще один повод насторожиться – если отправитель квитанции не совпадает с организацией, которая должна выставлять счет.

В МВД рекомендуют не сканировать QR-коды из сомнительных уведомлений и не вводить по таким ссылкам банковские реквизиты. Полученную квитанцию следует сфотографировать и сохранить, чтобы при необходимости приложить к жалобе.

Затем нужно самостоятельно связаться с организацией, от имени которой пришел документ. Для этого следует использовать официальный номер телефона или личный кабинет и уточнить, действительно ли существует задолженность.

Если человек уже ввел данные карты или перевел деньги через поддельный сервис, необходимо немедленно обратиться в банк и попросить заблокировать карту. Также следует подать заявление в полицию.

Ранее МВД предупредило о мошеннической схеме с якобы ошибочной оплатой заказа: злоумышленники звонят под видом сотрудников службы доставки, сообщают о проблеме с платежом и под предлогом возврата денег просят реквизиты банковской карты или код из СМС.

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