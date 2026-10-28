До 13 градусов тепла и без осадков ожидается в Москве 28 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 28 октября, в Москве и Подмосковье ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России на своем официальном сайте.

Днем в столице воздух прогреется до 11–13 градусов тепла. В ночные часы температура опустится до 2 градусов тепла.

Ветер будет юго-восточным, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 760–761 миллиметра ртутного столба.

В Московской области днем температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Ночью местами похолодает до минус 1 градуса.

Ранее сообщалось, что до конца октября в столице сохранится теплая погода. Температура будет на 3–4 градуса превышать климатическую норму. Днем воздух будет прогреваться до 9–12 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 2 до 6 градусов.