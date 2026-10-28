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28 октября, 17:49

Происшествия

Число погибших при столкновении двух поездов в Испании возросло до 68

Фото: ТАСС/АР/Manu Fernandez

Число погибших в результате столкновения двух поездов в Испании возросло до 68 человек. Об этом сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе, передает телеканал RTVE.

Инцидент произошел 28 октября в провинции Толедо между городами Лос-Йебенес и Урда. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Катастрофа привела к задержке свыше 100 поездов в Испании.

Предварительно, в результате столкновения пострадали 179 человек, около 50 из которых получили серьезные травмы. Более легкие повреждения у 30 пассажиров. Им оказали медицинскую помощь.

В посольстве РФ в Мадриде уточнили, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало. Ведомство находится в постоянном контакте с испанскими компетентными органами.

Причиной происшествия могла стать ошибка сотрудника оператора железнодорожной сети Adif после сбоя системы безопасности. Работник, который устранял неполадки, не предупредил об опасном сближении поездов.

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