Число погибших при столкновении двух поездов в Испании возросло до 68

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Число погибших в результате столкновения двух поездов в Испании возросло до 68 человек. Об этом сообщил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе, передает телеканал RTVE.

Инцидент произошел 28 октября в провинции Толедо между городами Лос-Йебенес и Урда. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Катастрофа привела к задержке свыше 100 поездов в Испании.

Предварительно, в результате столкновения пострадали 179 человек, около 50 из которых получили серьезные травмы. Более легкие повреждения у 30 пассажиров. Им оказали медицинскую помощь.

В посольстве РФ в Мадриде уточнили, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало. Ведомство находится в постоянном контакте с испанскими компетентными органами.

Причиной происшествия могла стать ошибка сотрудника оператора железнодорожной сети Adif после сбоя системы безопасности. Работник, который устранял неполадки, не предупредил об опасном сближении поездов.

