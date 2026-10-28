Около 50 пострадавших при столкновении поездов в Испании получили серьезные травмы

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Около 50 человек получили серьезные травмы в результате столкновения двух поездов в Испании. Об этом заявил глава правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе, передает RTVE.

По его словам, к "зеленой" категории относятся 30 человек. Это люди с легкими травмами, которым уже оказана помощь.

"Около 50 человек относятся к "желтой" категории, у них травмы различной степени тяжести", – добавил Гарсиа-Пахе.

Политик подчеркнул, что число погибших может увеличиться, так как несколько человек относятся к "красной", самой тяжелой, категории пострадавших.

В посольстве РФ в Мадриде уточнили, что информации о российских гражданах, которые получили бы травмы при столкновении поездов, пока нет. Ведомство находится в постоянном контакте с испанскими компетентными органами.

"Обращений и просьб о помощи от соотечественников в адрес посольства не поступало. Держим ситуацию на контроле", – сказали в диппредставительстве.

Авария произошла утром 28 октября в провинции Толедо между городами Лос-Йебенес и Урда. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. После катастрофы в Испании задерживаются более 100 поездов.

По предварительным данным, погибли не менее 50 человек, еще 179 пассажиров пострадали. На месте работают экстренные службы. При этом мадридский центр переливания крови призвал граждан срочно сдать кровь.

Причиной аварии могла стать ошибка сотрудника оператора железнодорожной сети Adif на фоне сбоя системы безопасности. Работник, устранявший неполадки, не предупредил об опасном сближении поездов.