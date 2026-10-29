Во Внуково в третий раз за ночь ввели ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Внуково вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это уже третий случай в ночь на 29 октября, когда в воздушной гавани действуют такие меры, сообщили в Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее Внуково принимал и отправлял рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.

При этом аналогичный режим работы сохраняется в аэропорту Домодедово.

Ранее Росавиация сняла временные ограничения в Жуковском.

Сбои в работе московских аэропортов связаны с атакой украинских беспилотников на столицу. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 121 беспилотника на подлете к Москве.