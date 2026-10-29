В декабрьском графике Долиной осталось шесть свободных дат для корпоративов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В графике народной артистки России Ларисы Долиной на декабрь осталось всего шесть свободных дат для выступлений на новогодних корпоративах. Об этом РИА Новости сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Долина якобы снизила стоимость выступления на новогоднем корпоративе с 3,5 до 2,5 миллиона рублей из-за низкого спроса. Пудовкин усомнился в такой оценке, отметив, что в декабрьском расписании певицы осталось мало свободных дат.

"Не знаю, как совместить термин "низкий спрос" и оставшиеся только шесть дат в декабре. Но в целом порядок цен близок к реалиям", – сказал продюсер.

Он также отметил, что в российском шоу-бизнесе артисты корректируют стоимость выступлений и другие условия сотрудничества в обе стороны – как снижают цены, так и повышают их.

Ранее стало известно, что продажи билетов на сольные концерты Ларисы Долиной приостановлены. Несколько выступлений 2026 года оказались отменены или недоступны для покупки, в частности концерт 11 ноября в Коломне, а даты в Брянске и Обнинске пропали из онлайн-сервисов, но еще значились на сайте певицы.

Позже сама артистка объяснила, что решение отменить сольные концерты до конца года приняла лично, так как ей нужна передышка, чтобы отдохнуть и подготовить новую программу.