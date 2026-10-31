Флаги России появились в Олимпийской деревне на юношеских Играх в Дакаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские флаги появились на зданиях в Олимпийской деревне на юношеских Играх в Дакаре. Об этом ТАСС сообщили в российской делегации.

Флаги России вывешены на корпусе, где проживают отечественные спортсмены. Кроме того, государственный символ размещен на аллее в Олимпийской деревне.

Россияне примут участие в соревнованиях по девяти видам спорта: плаванию, спортивной гимнастике, велоспорту, тхэквондо, дзюдо, фехтованию, конному спорту, ушу и скейтбордингу. Спортсмены выступят под национальным флагом и гимном.

Торжественная церемония открытия Игр состоится 31 октября на стадионе имени Абдулая Вада.

Ранее все российские участники летних юношеских Олимпийских игр в Сенегале прошли проверку на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Среди тех, кого тестировали в сентябре, – дзюдоистка Анастасия Добровольская, тхэквондист Башир Аджиев, конник Ярослав Пушкин и Артем Блюшке, выступающий в ушу.

