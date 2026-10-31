В России могут внедрить телеветеринарию для помощи домашним питомцам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Захаров Игорь

Зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров заявил, что ветеринарным клиникам необходимо внедрять современные методы лечения домашних животных, в том числе развивать телеветеринарию. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Машарова, клиникам нужно обеспечивать постоянный профессиональный рост ветеринаров через обучение, участие в конференциях и обмен опытом, а также внедрять современные методы диагностики и лечения – от УЗИ и рентгена до сложных хирургических вмешательств. Кроме того, он предложил развивать дистанционные консультации и мониторинг состояния животных с помощью цифровых технологий.

Чтобы сделать ветеринарную помощь более доступной и качественной, член ОП считает необходимым развивать программы поддержки малообеспеченных владельцев животных, включая субсидии на лечение. Он также призвал государство вводить системную поддержку отрасли – субсидии и налоговые льготы для клиник, особенно в регионах.

По его мнению, такие проекты могут быть аналогичны программам для врачей и учителей в сельской местности – "земский учитель" и "земский доктор". Кроме того, он предложил расширять сеть государственных и мобильных клиник, особенно в регионах, где доступ к качественной помощи ограничен.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы рассмотрят шесть поддержанных правительством законопроектов о животных, включая инициативу об обязательной регистрации питомцев. Ключевым документом станет законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Владельцев обяжут за свой счет маркировать питомцев и ставить их на учет в ветеринарной системе Россельхознадзора.

