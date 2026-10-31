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31 октября, 05:32

Общество

В ОП назвали болезнь питомца и ДТП уважительными причинами неявки на работу

Фото: depositphotos/pressmaster

Болезнь домашнего питомца может стать уважительной причиной отсутствия сотрудника на рабочем месте. К таким обстоятельствам также могут отнести дорожно-транспортное происшествие или поломку автомобиля, если из-за них человек действительно не смог добраться до работы. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он пояснил, что Трудовой кодекс России не содержит понятия "форс-мажорные обстоятельства". Этот термин используется в Гражданском кодексе. Однако в трудовых спорах к форс-мажору на практике относят чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, которые не зависят от работника и объективно мешают ему прибыть на работу.

В частности, ДТП или поломку транспорта могут признать таким обстоятельством, если они действительно помешали сотруднику добраться до рабочего места. Подтвердить произошедшее можно справками Госавтоинспекции, транспортных компаний или МЧС, отметил Машаров.

Эксперт также допустил, что работодатель может признать уважительной причиной отсутствия болезнь домашнего животного. При этом единого перечня таких обстоятельств в Трудовом кодексе нет.

Поэтому каждый случай работодатель рассматривает отдельно и самостоятельно оценивает причины неявки. Если сотрудник не согласен с принятым решением, он вправе оспорить его в суде.

Ранее россиянам напомнили, что работа в праздничный день, 4 ноября, оплачивается в двойном размере. При этом сотрудник вправе выбрать альтернативный вариант: получить обычную оплату за отработанное время и дополнительный день отдыха.

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