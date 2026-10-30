Россиянам напомнили о двойной оплате за работу 4 ноября

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Россияне, которым предстоит работать 4 ноября, смогут выбрать между повышенной оплатой и дополнительным днем отдыха. Такой порядок предусмотрен для сотрудников, привлекаемых к работе в День народного единства, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По словам представителя Общественной палаты, работа в нерабочий праздничный день должна оплачиваться в двойном размере. Однако сотрудник может выбрать другой вариант: получить обычную оплату и дополнительный день отдыха.

Отдельные правила действуют для некоторых категорий работников. К ним относятся люди с инвалидностью, женщины с детьми младше трех лет, родители-одиночки, опекуны детей до 14 лет, многодетные родители, если хотя бы одному из несовершеннолетних детей еще не исполнилось 14 лет, а также сотрудники, воспитывающие детей-инвалидов или ухаживающие за больными членами семьи. Привлекать таких работников к труду в выходные и праздничные дни можно только с их письменного согласия.

При этом в чрезвычайных ситуациях работодатель вправе вызвать сотрудников без получения согласия. Речь идет о необходимости предотвратить катастрофу или производственную аварию, устранить их последствия, а также выполнить работы в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами.

Ранее руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что минимальная заработная плата в России должна составлять не менее 60 тысяч рублей. Он также предложил установить прожиточный минимум на уровне не менее 45 тысяч рублей, а для борьбы с бедностью ввести 13-ю зарплату и пенсию, повысить материнский капитал и закрепить возможность получения родительских выплат.

