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Новости

30 октября, 07:56

Город

В Парке Горького начали готовить программу к 100-летнему юбилею в 2028 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве начали разрабатывать программу празднования 100-летия Парка Горького. Юбилейные мероприятия планируют проводить на протяжении всего 2028 года. Об этом ТАСС сообщила директор парка Елизавета Фокина.

По ее словам, празднование не ограничится территорией парка. В программу войдут события городского и общероссийского уровня, а само торжество, как отметила Фокина, приобретет международное значение.

Директор также рассказала, что парк ежегодно пополняется новыми объектами. Среди них – песчаный пляж у Пионерских прудов, кластер павильонов на Пушкинской набережной, детские площадки и зимний каток.

Фокина подчеркнула, что решения московских властей в сфере финансирования культурной и туристической инфраструктуры помогут подготовить парк к юбилею. К столетию там рассчитывают обновить инфраструктуру, а также развить спортивные и культурные пространства.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия Москвы в 2027–2029 годах из городского бюджета планируется выделить 782,5 миллиарда рублей. По его словам, из общей суммы 349,7 миллиарда рублей заложено на обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров и парков культуры и отдыха.

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