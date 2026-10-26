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26 октября, 12:31

Мэр Москвы

Собянин: продолжим обновление и развитие культурных учреждений и парков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия Москвы в 2027–2029 годах из городского бюджета планируется выделить 782,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Москва остается главным культурным центром России", – подчеркнул мэр.

По его словам, из общей суммы 349,7 миллиарда рублей заложено на обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров и парков культуры и отдыха.

На 2027 год из этих средств предусмотрено 130,5 миллиарда рублей. Планируется завершить ремонтные работы в "Прогресс-сцене Армена Джигарханяна" Театра сатиры, закончить разработку проектно-сметной документации на ремонт и реставрацию Московского театра на Таганке, а также продолжить модернизацию материально-технической базы Московского театра оперетты.

Обновление ждет и парковые территории – Парк Горького, "Сокольники" и Лефортовский парк, усадьбу Останкино, музеи-заповедники "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино".

Также в 2027 году продолжится возведение Национального центра "Россия" на Краснопресненской набережной в "Москва-Сити". Открытие объекта запланировано на 2029 год. В центре объединятся выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал, медиа- и пресс-центры, зоны для делового общения.

Тогда же – в 2027-м – стартует строительство нового здания цирка в Мнёвниковской пойме на северо-западе столицы. Современное пространство повысит комфорт и функциональность Большого Московского цирка и заметно расширит его площади.

Кроме того, запланировано развитие Московского кинокластера и реализация проекта "Москва – город кино". Он включает модернизацию действующих объектов и создание новой инфраструктуры, добавил Собянин.

К 2030 году площадь крупнейшего в мире кинопарка "Москино" увеличится более чем в два раза и превысит 1,1 тысячи гектаров. Это даст возможность снимать свыше 200 проектов в год.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили в усадьбы, где отдыхали цари, художники и писатели. Например, Царицыно задумывалось как загородная резиденция императрицы Екатерины II, но в конце XIX – начале XX века превратилось в популярный дачный поселок. Среди гостей были Иван Бунин, Леонид Андреев, Андрей Белый, Петр Чайковский и Константин Коровин.

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