Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" пройдет в Москве

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В Москве пройдет XXIII Международный благотворительный кинофестиваль Доброго кино "Лучезарный Ангел". Форум приурочен ко Дню народного единства и празднованию Казанской иконы Божией Матери, сообщается на сайте кинофестиваля.

Фестиваль состоится с 31 октября по 6 ноября 2026 года в московском кинотеатре "Поклонка" на Поклонной горе (площадь Победы, дом 3).

Программа рассчитана на аудиторию разных возрастов, в первую очередь семейную. Всего заявлены 156 кинолент, 81 из них предназначена для детей, юношества и семейного просмотра. Это художественные, документальные, научно-популярные и анимационные фильмы о добре, милосердии, сострадании и любви к ближнему, о сути человеческого бытия.

Кроме кинопоказов, зрителей ждут духовно-просветительская программа, творческие встречи и беседы о чистоте русского языка. Семьи с детьми смогут побывать на интерактивных мастер-классах по созданию мультфильмов и художественному творчеству. Студентов и старшеклассников приглашают на встречи с популярными у молодежи блогерами и режиссерами.

Бесплатные билеты можно забронировать по ссылке, а также на платформе Timepad в разделе "Кино". Там же доступна программа фестиваля.

Ранее кинокомпания "Марс медиа" анонсировала новую экранизацию повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". В настоящее время проект находится в стадии разработки. Сведений о съемочной группе и актерском составе пока нет.