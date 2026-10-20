Создатели фильма "Мастер и Маргарита" экранизируют "Собачье сердце"

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Кинокомпания "Марс медиа" анонсировала новую экранизацию повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Об этом говорится в публикации в телеграм-канале компании.

В настоящее время проект находится в стадии разработки. Сведений о съемочной группе и актерском составе пока нет.

Кинокомпания вошла в число продюсеров картины "Мастер и Маргарита", которую снял режиссер Михаил Локшин. Фильм вышел в прокат в 2024 году.

Ранее СМИ сообщили, что российский актер Юра Борисов снимется в фильме "Арена". Картина станет режиссерским дебютом актрисы Сальмы Хайек, которая самостоятельно написала сценарий.

Съемки проходят в штатах Кинтана-Роо и Веракрус. В ленте также появится британская модель и актриса Кара Делевинь. Продюсерами выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.