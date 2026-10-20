20 октября, 16:01Культура
Создатели фильма "Мастер и Маргарита" экранизируют "Собачье сердце"
Фото: 123RF.com/zeferli
Кинокомпания "Марс медиа" анонсировала новую экранизацию повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Об этом говорится в публикации в телеграм-канале компании.
В настоящее время проект находится в стадии разработки. Сведений о съемочной группе и актерском составе пока нет.
Кинокомпания вошла в число продюсеров картины "Мастер и Маргарита", которую снял режиссер Михаил Локшин. Фильм вышел в прокат в 2024 году.
Ранее СМИ сообщили, что российский актер Юра Борисов снимется в фильме "Арена". Картина станет режиссерским дебютом актрисы Сальмы Хайек, которая самостоятельно написала сценарий.
Съемки проходят в штатах Кинтана-Роо и Веракрус. В ленте также появится британская модель и актриса Кара Делевинь. Продюсерами выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.