Оливер Мара сменит Юру Борисова в роли Гамлета в МХТ имени А. П. Чехова

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Актер Оливер Мара исполнит главную роль в спектакле "Гамлет" в МХТ имени А. П. Чехова вместо Юры Борисова. Об этом свидетельствуют данные афиши на сайте театра.

Спектакли с участием Борисова запланированы на 22 октября и 5 ноября. Показы с Оливером Марой в главной роли пройдут 25 и 26 ноября. Сейчас билеты на постановку доступны по предзаказу.

Премьера спектакля состоялась 14 мая на сцене МХТ. После первых показов новая интерпретация классического произведения вызвала широкий общественный резонанс, а некоторые театральные деятели выступили с критикой постановки.

Роль Гамлета стала для Борисова дебютом на сцене МХТ. Отца главного героя играет Артем Быстров, Гертруду – Анна Чиповская, Клавдия – Андрей Максимов. В спектакле также участвуют Николай Романов, Софья Шидловская и Кузьма Котрелев. Режиссером-постановщиком выступил Андрей Гончаров.

Борисов успевает совмещать театр и кино, причем не только отечественные проекты. Параллельно Борисов снялся в одной из ключевых ролей в фильме Луки Гуаданьино "Искусственный".

Ему достался образ сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера, а компанию на площадке составил Эндрю Гарфилд, сыгравший Сэма Альтмана. Ранее этот проект и привел актера на Нью-Йоркский кинофестиваль, где он дал интервью вместе с голливудским коллегой.

