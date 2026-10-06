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06 октября, 09:39

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Variety: актера Юру Борисова могут во второй раз номинировать на "Оскар"

Актера Юру Борисова могут во второй раз номинировать на "Оскар"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российский актер Юра Борисов может вновь претендовать на премию "Оскар", однако в этот раз в номинации "Лучший актер" за роль в полнометражном фильме "Искусственный" режиссера Луки Гуаданьино. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Variety.

В картине Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, а Эндрю Гарфилд исполнил роль главы компании Сэма Альтмана. Второго, по данным издания, намерены рассматривать в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Сюжет фильма связан с событиями ноября 2023 года, когда совет директоров OpenAI отправил Альтмана в отставку, однако спустя несколько дней вернул его на пост генерального директора. Оскаровская кампания картины также будет проходить в основных категориях, включая "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру" и "Лучший оригинальный сценарий".

Борисов уже вошел в историю премии как первый российский актер, получивший номинацию на "Оскар". В 2024 году его выдвинули на награду за роль в фильме Шона Бэйкера "Анора", однако победить в своей категории артист не смог.

Ранее стало известно, что Борисов исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр". Помимо главной роли, создатели фильма договорились с актером о совместном продюсировании и соавторстве, а также о том, чтобы "делать это новым экспериментальным путем".

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