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Ювелир и бывший президент, а также заместитель председателя итальянского ювелирного дома Bulgari Паоло Булгари скончался в Риме в возрасте 89 лет. Об этом сообщила его семья, передает Il Sole 24 ore.

"Уходит величайший ювелир нашего времени", – говорится в заявлении родственников, которое приводят итальянские издания.

Семья также отметила "глубокую человечность и талант предпринимателя, который любил Италию и был ее послом во всем мире". Прощание состоится 23 ноября в 11:00 в римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерузалемме.

Булгари родился 8 октября 1937 года и принадлежал к третьему поколению семьи, стоявшей у истоков марки. Его дед Сотирио, грек-иммигрант, приехал в итальянскую столицу с несколькими монетами в кармане и в 1884 году открыл там первую мастерскую – такую дату приводит Il Sole 24 ore.

По версии La Repubblica, первую лавку серебра он основал в 1894 году на улице Систина, а исторический магазин на улице Кондотти, примыкающей к площади Испании, появился лишь 11 лет спустя и работает до сих пор.

Отца Паоло, Джорджо, вместе с братом Костантино вывел семейное дело на международный уровень. Сами братья Паоло и Никола присоединились к бизнесу в 1960 году. После смерти Джорджо в 1966 году руководство перешло к его сыну Джанни и двоюродной сестре Марине, важную роль в развитии группы сыграл также Франческо Трапани.

В 1984 году Паоло Булгари стал президентом компании и занимал этот пост на протяжении многих лет. В 1987 году, после ухода Джанни, председателем стал Никола, Паоло занял должность его заместителя, а Трапани – генерального директора. Тогда же Bulgari начала масштабную трансформацию: помимо украшений компания выпустила часы, аксессуары, изделия из кожи и парфюмерию.

Международная экспансия бренда стартовала еще в 1970-х с бутиков в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло. Узнаваемый стиль Bulgari сложился на сочетании римского и греческого искусства с современными представлениями о роскоши – его чертами стали цветные драгоценные камни, желтое золото, огранка "кабошон" и античные монеты. Расцвет марки пришелся на 1960–1970-е годы, когда ее клиентами были кинозвезды, в том числе Элизабет Тейлор.

Семейной компания оставалась до 2011 года, когда ее приобрела французская группа LVMH. При этом Bulgari по-прежнему тесно связана с Римом. Под этой маркой на площади Императора Августа недавно открылся отель, а компания взяла на себя расходы по реставрации находящегося там античного мавзолея Августа.

В 2013 году Паоло и Никола Булгари оказались фигурантами расследования об уклонении от уплаты налогов, обвинения братья отвергли. В апреле 2018 года суд Рима их и других фигурантов дела оправдал, подтвердив законность действий компании.

