Фото: MAX/"МЧС Северной Осетии"

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Курсантов Кировцев во Владикавказе, где погибли два человека, сообщили в СУ СК России по Северной Осетии.

Дело квалифицировали по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более лиц".

На месте работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления. Они осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, помимо этого, назначены необходимые экспертизы.

Причиной ЧП стала неправильная эксплуатация газового оборудования, рассказал исполняющий обязанности главы Владикавказа Тимур Караев.

Пока идут следственные действия, дом отключен от газа и электричества. В компании "Газпром межрегионгаз Владикавказ" отметили, что на горячую линию поступил звонок о происшествии в доме 4а по улице Курсантов Кировцев. Туда выехала аварийная бригада Владикавказского филиала газораспределительной компании. Обстоятельства выясняются.

Когда следственные мероприятия завершатся, коммунальщики восстановят тепловой контур и уберут территорию.

Инцидент с хлопком в многоэтажном доме во Владикавказе произошел в субботу, 21 ноября. Согласно данным ГУ МЧС России по Северной Осетии, он случился на шестом этаже. Два человека погибли, еще двоих пострадавших госпитализировали. Один из них получил множественные травмы, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Мужчина находится в Республиканской клинической больнице.

