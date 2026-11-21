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Генеральным директором ООО "Вайлдберриз" стал Алексей Куликов – он сменил на этом посту основательницу маркетплейса Татьяну Ким. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Куликов является генеральным директором рекламного агентства "Диджико" и "ВБ Инжиниринг". Новую должность он получил 20 ноября.

В RWB уточнили, что смена генерального директора ООО "Вайлдберриз" не скажется на работе компании. По их данным, стратегическое развитие группы по-прежнему остается зоной ответственности Ким.

В группу RWB "Вайлдберриз" вошла в 2024 году. С этого момента все операционные процессы ведет RWB – головная структура объединения. Пока формировалась экосистема и приобретались новые компании, "Вайлдберриз" сохранила за собой права на часть активов группы. В связи с этим, как указали в компании, замена руководителя юрлица – решение, которое операционную деятельность не затрагивает.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Ким. В RWB объяснили, что рестрикции не повлияют на работу компании и деятельность других организаций, входящих в экосистему. Все сервисы Wildberries и партнеров продолжат работать в стандартном режиме.

В свою очередь, замглавы администрации президента России Максим Орешкин, комментируя данную тему, заявил, что санкции Евросоюза против Ким – это признание ее успеха со стороны конкурентов. По его словам, конкуренты замечают успехи российской компании.

