"Ведомости": Шереметьево одобрило продажу 75% акций "Библио-Глобуса" структуре РВБ

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Совет директоров аэропорта Шереметьево одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries&Russ (РВБ). Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, это произошло еще 9 ноября. Однако сумма сделки и сроки ее завершения неизвестны.

При этом один из собеседников журналистов уточнил, что соглашение предусматривает подход, схожий с тем, который Wildberries применяет для развития туристического направления с туроператором Fun&Sun.

Ранее глава РВБ Татьяна Ким сообщила о планах начать продавать недвижимость на маркетплейсе. Для этого компания вела переговоры о сотрудничестве с двумя большими проектами. Wildberries также запустил продажу дачных домов, бань и плавучих домов.

В Госдуме заявили, что эта идея выглядит дерзко, но логично из-за разрешения экосистемы маркетплейсов. Там добавили, что покупка квартир становится продолжением потребительской логики "все в одном окне".