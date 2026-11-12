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12 ноября, 19:05

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"Ведомости": Шереметьево одобрило продажу 75% акций "Библио-Глобуса" структуре РВБ

Шереметьево одобрило продажу 75% акций "Библио-Глобуса" структуре РВБ – СМИ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Совет директоров аэропорта Шереметьево одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries&Russ (РВБ). Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, это произошло еще 9 ноября. Однако сумма сделки и сроки ее завершения неизвестны.

При этом один из собеседников журналистов уточнил, что соглашение предусматривает подход, схожий с тем, который Wildberries применяет для развития туристического направления с туроператором Fun&Sun.

Ранее глава РВБ Татьяна Ким сообщила о планах начать продавать недвижимость на маркетплейсе. Для этого компания вела переговоры о сотрудничестве с двумя большими проектами. Wildberries также запустил продажу дачных домов, бань и плавучих домов.

В Госдуме заявили, что эта идея выглядит дерзко, но логично из-за разрешения экосистемы маркетплейсов. Там добавили, что покупка квартир становится продолжением потребительской логики "все в одном окне".

Аэропорт Шереметьево одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса" Wildberries

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